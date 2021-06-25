أســــــرة
الشباب والإصلاح… المجتمع المدني هو الحل
دراسة: %26 من الشباب يمارسون السياسة و44 لا يثقون في الأحزاب على بعد أشهر فقط من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تعول الساحة السياسية، بما فيها الأحزاب والمجتمع المدني، على مشاركة الشباب في الاقتراع، بل وطرق أبواب الأحزاب من أجل الترشح للبرلمان والجماعات الترابية، وفي هذا الإطار بينت دراسة حديثة، أن نسبة مهمةأكمل القراءة »
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