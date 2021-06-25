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غانم تعتذر عن تكريمها بأسوان اعتذرت الفنانة دنيا سمير غانم لإدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، عن عدم حضور حفل تكريمها كشخصية الدورة الخامسة، أو المشاركة في فعاليات المهرجان مؤكدة عدم قدرتها على ترك والدتها الفنانة دلال عبد العزيز في الحالة الصحية الحرجة. وكان من المنتظر تكريم دنيا سمير غانم فيأكمل القراءة »
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