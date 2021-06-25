الصباح الفني
صفا وهناء تحتفلان بعيد ميلاد كلبتهما
احتفلت، أخيرا، الفنانتان صفاء وهناء بعيد ميلاد كلبتهما “بيلا”، كما اختارتا تقاسم الخبر مع متابعي صفحتهما الرسمية على “إنستغرام”. ونشرت صفاء وهناء صورا رفقة كلبتهما، التي أكدتا أن لها مكانة خاصة في قلبيهما، والتي أطلت بلباس خاص باللون الوردي بمناسبة عيد ميلادها. وكتبت التوأم في تعليق على إحدى الصور قائلتين “لاأكمل القراءة »
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