اذاعة وتلفزيون
منع نشاط الشعلة بصفرو
في قرارين متناقضين، توصلت “الصباح” بنسخة منهما، منع رئيس المجلس الجماعي لصفرو نشاطا ثقافيا من تنظيم جمعية الشعلة للتربية والثقافة داخل قاعة الندوات بالبلدية، كان من المنتظر أن يحمل عنوان : “التشكيل والتراث رؤى ومقاربات”، علما أن الجمعية توصلت، بعد أربعة أيام من صدور القرار، بآخر وقعه نائب الرئيس يسمحأكمل القراءة »
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