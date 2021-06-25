أســــــرة
دي معاك هادي
“بيرمي” يرتقب أن يشهد مطلع السنة المقبلة، تغيرات جذرية في ما يتعلق بطريقة اجتياز امتحان السياقة، خاصة بعد توقيع اتفاقية، تهم السعي إلى الرقمنة الكاملة للامتحان، والحد من التدخل البشري في تقييم مستوى مجتازي الاختبار. ومن المنتظر أن تدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تعديلا هاما على اختبار القيادة، الذي يعتبرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا