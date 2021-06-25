حوادث
مداهمة مصانع سرية لـ “الميكة”
حجز 18 طنا من الأكياس البلاستيكية ومواد أولية وتشميع وحدة سرية للإنتاج تمكنت لجنة مختلطة، مكونة من وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية والدرك الملكي، من الإطاحة بواحدة من أكبر الوحدات السرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، التي يمنع صناعتها والاتجار فيها واستعمالها، منذ سنوات، في إطار ما سمي «زيرو ميكة». وحجزت اللجنةأكمل القراءة »
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