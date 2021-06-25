الرياضة
منتخب الشباب إلى ربع نهاية البطولة العربية
الإدريسي قال إن وقت التحضير قصير ومباراة الإمارات مهمة تأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إلى ربع نهاية البطولة العربية، المقامة حاليا بمصر، بفوزه على جيبوتي بأربعة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية. وارتقى المنتخب الوطني للشباب إلى صدارة ترتيبأكمل القراءة »
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