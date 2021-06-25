أســــــرة
نوعية الإصابة تحدد طبيعة العلاج
الدكتور الطيب قال إن الرياضيين أكثر عرضة للتشنجات الحادة قال الدكتور ياسين الطيب، إن التشنجات الحادة أو الشد العضلي، الذي يحدث أثناء النوم، سببه تمددات على مستوى العضلات، خاصة الأطراف السفلى من الجسم، وهو ما يؤدي إلى آلام في العضلة، موضحا أن علاج هذه الإصابات يحدد حسب طبيعة الضرر، إذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا