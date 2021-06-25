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خاص

نصـف اللاجئـين سـوريـون

منذ دقيقتين
ADEN, YEMEN - AUGUST 01: People inspect a damaged wall of a police station after a car bomb attack, which was happened as conscripts were gathering for morning assembly, in Aden, Yemen on August 01, 2019. At least 10 people were killed and 16 others injured. (Photo by Wael Shaif Thabet/Anadolu Agency via Getty Images)
اختيار وجهة المغرب للهجرة جاء بسبب الأمن وجودة المعيشة وحسن تعامل المغاربة حسب بحث لمندوبية التخطيط أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن نصف اللاجئين في المغرب هم من أصل سوري، يليهم اليمنيون، ثم المهاجرون المتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مضيفة، في البحث الذي أنجزته حول الهجرة القسرية في المغرب لسنةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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