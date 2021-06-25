خاص
نصـف اللاجئـين سـوريـون
اختيار وجهة المغرب للهجرة جاء بسبب الأمن وجودة المعيشة وحسن تعامل المغاربة حسب بحث لمندوبية التخطيط أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن نصف اللاجئين في المغرب هم من أصل سوري، يليهم اليمنيون، ثم المهاجرون المتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مضيفة، في البحث الذي أنجزته حول الهجرة القسرية في المغرب لسنةأكمل القراءة »
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