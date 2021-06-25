الصباح الفني
“سبعتون” يختار “كابوتشينو”
اختار مغني الراب عبد العليم بن رابح، الشهير بلقب “سبعتون”، أن تكون أغنية “كابوتشينو”، أول أغنية يفرج عنها، من ألبومه “باندانا”. وحقق برومو الأغنية، بعد ساعات قليلة من طرحه، نسب مشاهدة كبيرة، ما مكن “سبعتون” من احتلال “الطوندونس”، علما أنه صور العمل على طريقة فيديو كليب. وقال “سبعتون” في وقت سابق، إنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا