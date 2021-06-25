الأولى
حرب أرقام بين العلمي ولحليمي
وزير الصناعة ينتقد مكتب الكهرباء والبرلمان ويكشف تزوير منتجات مصر استعرت نيران حرب بين مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وأحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، حول أرقام التشغيل والبطالة. واتهم الوزير، المندوبية السامية للتخطيط، دون ذكر اسمها، قائلا إن “هناك مؤسسة مغربية تصدر أرقاما خاطئة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا