حوادث
هجوم مسلح يورط مهاجرين
أصابا مستخدما بجروح إثر محاولتهما السطو على وكالة لتحويل الأموال عاش سكان ومرتادو منطقة الفداء مرس السلطان، أول أمس (الأربعاء)، أحداث رعب على شاكلة فيلم هوليودي، بعدما تعرضت وكالة لتحويل الأموال إلى هجوم مسلح من قبل مهاجرين يتحدران من إفريقيا جنوب الصحراء. وحسب مصادر «الصباح»، شهد مسرح الحادث حالة استنفارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا