دوري مولاي الحسن .. أكاديمية تطوان والأنوار الرباطي يتوجان بالدوري

نظمت جمعية “باييرن تطوان” خلال الفترة المتراوحة، ما بين 3 و 4 ماي الجاري، النسخة الرابعة من دوري مولاي حسن لكرة القدم، التي دأبت الجمعية على تنظيمه، إذ تم تتويج فريق “أكاديمية تطوان” في فئة أقل من 11سنة، فيما فاز فريق “الأنوار الرباطي” في فئة أقل من 9 سنوات.

وعرف الدوري في نسخته الجديدة مشاركة 18 فريقا من مختلف مدن المملكة وكذا من سبتة المحتلة. وهي أكاديمية تطوان، المغرب التطواني، باييرن تطوان، إيليك مكناس، أوريزون العرائش، سبورتينغ سبتة، الساحل الرباطي، يونغ لي يونغ كازابلانكا، إيليت سلا، الأنوار الرباطي وأجاكس طنجة.

وأشار “توفيق بنعلي” رئيس الجمعية المنظمة لهذا النشاط الرياضي إلى أن المنظمين عملوا على تكوين منتخب تنافسي لجمعية تطوان من أجل فتح الآفاق أمام الناشئين الصغار بغاية الاحتكاك مع فرق وطنية أخرى والوقوف على مستويات هؤلاء اللاعبين.

وقال رئيس جمعية “باييرن تطوان” إن الدورة الثالثة من الدوري كانت قد عرفت نجاحا فاق انتظارات المنظمين، الأمر الذي دفع إلى العمل من أجل أن تكون الدورة الرابعة في مستوى التطلعات.

في اليوم الأول من الدوري تنافست الفرق التي تضم لاعبين من مواليد 2014 و 2015 على مدى ساعات هذه المنافسة، وفي اليوم الثاني تنافست الفرق التي تضم لاعبين من مواليد 2016 و 2017 ، كما جرت مباريات نصف النهاية والنهاية مع توزيع الجوائز، خلال اليوم ذاته، على الفائزين، بعد أن تم إجراء أكثر من 50 مقابلة.

يوسف الجوهري (تطوان)

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