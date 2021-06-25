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مجتمع

شواطئ ملوثة تهدد المصطافين

منذ دقيقتين
وزارة الطاقة تؤكد أنها غير مطابقة لمعايير الجودة رغم إقبال الزوار عليها صدر تقرير سنوي متعلق بجودة مياه الاستحمام في الشواطئ المغربية، عن قطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن، جاء فيه أن حوالي 13 بالمائة من شواطئ المملكة غير صالحة للاستحمام، وغير مطابقة لمعايير الجودة الميكروبيولوجية، بينما 87 بالمائة من الشواطئأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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