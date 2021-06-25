أســــــرة
بلانات
تطبيق يعاني كثيرون بطء اشتغال هواتفهم، ومشكلة التطبيقات غير مرغوب فيها، ومن هنا جاءت فكرة تطبيق “كلينر»، الذي يقوم بتسريع الهاتف بنقرة زر. ويعتبر «كلينر» من بين أقوى تطبيقات تسريع الهاتف وإزالة الملفات غير المهمة. ومن أهم مميزات هذا التطبيق، سهولة استخدامه، إذ جاء بخلفيات لها ألوان فاتحة وواضحة، إضافةأكمل القراءة »
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