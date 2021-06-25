الصباح الفني
الصديقـي ومالـزي وقصـة زواجهمـا
احتفلت الفنانة سحر الصديقي وزوجها المخرج منصف مالزي، بزواجهما للمرة الثانية. وأعلنت عن هذا الخبر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وشاركت مع متابعيها بعض الصور من قلب الحدث تجمع بينها و بين زوجها. وكشفت الصديقي أن احتفالها بزواجها للمرة الثانية، هو في إطار الترويج للعرس المغربي، حيث تمأكمل القراءة »
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