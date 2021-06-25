حوادث
4 سنوات لسارق بالجديدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهما، بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح. وأوقف المتهم، الذي ظل مختفيا عن الأنظار، من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بعدما اعتدى رفقة شريك له على ضحيتين بشارع الزرقطوني وسط الجديدة، بالسلاحأكمل القراءة »
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