الأولى
تحت الدف
“العدالة ليست دائما عمياء”. إذا كانت المقولة نتيجة دراسات خلصت إليها تجارب أمريكية، فإنها في الواقع ترخي بظلالها على قضايا نتابعها في المغرب، إذ يبدو أن العدالة، في بعض الأحيان، تحرك أصابع يديها لتزيح جانبا من المنديل الذي يغطي عينيها، حتى تميز بين المتخاصمين أمامها. مناسبة هذا القول صدور أحكامأكمل القراءة »
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