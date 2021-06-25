حوادث
المنتخبون المتابعون… صراع مع الزمن
تخلف عن الحضور لغرفة جرائم أموال الرباط وشهادات طبية لتفادي الأحكام قبل الانتخابات إنجاز:عبدالحليم لعريبي كثيرة هي المتابعات في حق المنتخبين أمام غرفة جرائم الأموال، نتيجة اختلاس أو تبديد للمال العام أو التلاعب في الصفقات وتلقي رشاو والتزوير واستغلال النفوذ…، لكن مع قرب الانتخابات المقررة في شتنبر المقبل، لجأ عددأكمل القراءة »
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