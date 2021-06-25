اذاعة وتلفزيون
“الخطيب” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، على موعد مع الفيلم التلفزيوني “الخطيب”، من إخراج إدريس المريني. و”الخطيب”، فيلم كوميدي من بطولة عزيز الحطاب، وعدنان موحجة، وناصر أقباب، ومصطفى خونا، وهند بن جبارة، وآخرين. يعالج الفيلم العلاقة الحميمية التي تجمع الأخت الصغرى بأشقائها، خاصة عند وفاة الأم، بعيدا عن الصراع حولأكمل القراءة »
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