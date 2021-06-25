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وطنية

الناتو يجمع المغرب وإسبانيا

منذ 3 دقائق
مشاركة جيشي البلدين في مناورات عسكرية ضخمة لحلف الشمال الأطلسي في البحر الأسود وصلت بحر الأسبوع الجاري طائرات شحن عسكري مغربية إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمشاركة في أضخم مناورات يقيمها حلف الشمال الأطلسي في البحر الأسود، على مرمى حجر من الأراضي الروسية بمشاركة إسبانيا وغياب الجزائر وأعلنت البحرية الأمريكية بدءأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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