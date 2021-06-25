الصباح الفني
الساسي يربك الاشتراكي الموحد
خلافات حول وتيرة الاندماج وأعضاء يصفون مبادرة التيار بالانقلاب ضد منيب أعلن عضوان من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن ميلاد تيار جديد داخل الحزب، اختار له مناصروه اسم “اليسار الوحدوي”، لينضاف إلى التيارات القائمة داخل الحزب. وأفادت مصادر “الصباح” أن الإعلان الرسمي عن التيار الجديد، الذي يوجد من بينأكمل القراءة »
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