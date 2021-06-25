الرياضة
تدخلات تسهل رحلة الوداد إلى جوهانسبورغ
مواجهة كايزر شيفز دون جمهور والمودن يغيب بسبب أعراض «كورونا» حطت الطائرة التي أقلت الوداد الرياضي إلى جنوب إفريقيا، مباشرة بمطار جوهانسبورغ، دون الحاجة إلى التوقف في ليبروفيل الغابونية، كما كان متوقعا. ويحل الوداد ضيفا على كايزر شيفز، غدا (السبت)، لحساب إياب نصف نهائي عصبة الأبطال، بداية من الخامسة، علماأكمل القراءة »
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