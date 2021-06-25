مجتمع
احتفاء بصاحبة أعلى معدل بفاس مكناس
استقبلت وفاء شاكر، المديرة الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بمكناس، كلا من التلميذتين ضياء أرشيدي، التي حصلت على أعلى معدل على صعيد جهة فاس – مكناس في امتحانات نيل شهادة الباكلوريا دورة يونيو 2021، ب 19,27، وسناء الصلبي، من ثانوية الكندي التأهيلية التي حصلت على معدل 18,63. وخلال هذا الاستقبال، الذي حضرهأكمل القراءة »
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