الرياضة
اتفاقيتان لعلاج رياضيي “الكنوم”
وقعت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية اتفاقيتين مع مؤسستي الشيخ خليفة بن زايد والشيخ زايد، للاستفادة من خدماتهما الطبية. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل المتابعة الطبية للرياضيين، لضمان حصولهم على الخدمات المختلفة التي تقدمها مستشفيات هاتين المؤسستين، بما في ذلك إجراء التحاليل المخبرية، واختبارات على القلب وفحص “كوفيد 19”. وسيكون المستفيدأكمل القراءة »
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