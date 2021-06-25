حوادث
السلاح لاعتقال جانح بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أخيرا، على النيابة العامة، ذا سوابق عمره 28 سنة، بعد اعتقاله في حالة تخدير متقدمة مسلحا بسكين، وإحداثه فوضى عارمة بالشارع العام وتعريضه سلامة الأشخاص وعناصر الشرطة إلى الخطر. وتلقت مصالح الأمن إشعارا بوجود المتهم الذي قضى عقوبات متفاوتة بسبب تورطه في جرائم عنيفة،أكمل القراءة »
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