الأولى
كشـف ملفـات فسـاد في الوقت الميت
ألغى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الذي يستعد لحزم حقائبه، والعودة إلى مدرجات الجامعة، بعد مغامرة قادته بالصدفة إلى رئاسة مجلس المستشارين، (ألغى) مباراة لشغل ثمانية مناصب لرئيس مصلحة بإدارة المجلس نفسه، بعد تدخل صارم وحازم من وحيد خوجة، الأمين “الأزلي” للمجلس. وأفادت مصادر من داخل مكتب مجلس المستشارين “الصباح”،أكمل القراءة »
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