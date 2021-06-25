الرياضة
الزمامرة ينخرط في الضمان الاجتماعي
أعلن المكتب المديري لنهضة الزمامرة انخراطه بشكل رسمي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذكرت إدارة النادي، في بلاغ نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “أنهى نهضة الزمامرة إجراءات انخراطه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي انطلاق عملية التصريح بالأجراء، من أجل ضمان العيش الكريم طيلة مدة الممارسة، وما بعدها،أكمل القراءة »
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