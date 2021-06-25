حوادث
تبرئة متهم في اختلالات جماعة تولال
حكم عليه بعد 3 أسابيع من إدانة الرئيس الحالي والسابق ومتهمون آخرون توبعوا في حالة سراح برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، متابعا في ملف اختلالات مالية وإدارية بجماعة تولال بمكناس، بعد فصل ملفه عن الملف الأصلي المتابع فيه متهمون آخرون، ومنهم الرئيس الحالي منأكمل القراءة »
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