حوادث
رفض طعون معتقلي حراك الريف
أفادت مصادر «الصباح» أن محكمة النقض، رفضت أخيرا طلب النقض كان تقدم به معتقلو حراك الريف، ضد الحكم الصادر في حقهم من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة نفسها قضت برفض طلبات 22 معتقلا تقدموا بها في الآجال القانونية، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومحمدأكمل القراءة »
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