الرياضة
كورونا يمنع سيكازوي من دخول المغرب
«كاف» عوضته بالبوتسواني جوشوا المثير للجدل أعفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الزامبي جياني سيكازوي، في آخر لحظة من إدارة مباراة الرجاء الرياضي أمام بيراميدز المصري، المقرر إجراؤها، بعد غد (الأحد)، لحساب إياب نصف نهائي كأس “الكاف”. وعلمت “الصباح”، أن سبب قيام “كاف” بتغيير حكم مباراة الرجاء وبيراميدز المصري، يعودأكمل القراءة »
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