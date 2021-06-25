الصباح الفني
ريدوان يجمع رمضان والعياشي
أعلن نادر خياط، المعروف في الساحة الفنية باسم “ريدوان”، جمع المغني نعمان بلعياشي والفنان محمد رمضان في عمل مشترك، لم يكشف تفاصيله. وتقاسم ريدوان مع متابعيه الخبر، مؤكدا أن الأغنية، التي يتوقع أن تصور على طريقة فيديو كليب، ستحمل عنوان “جو البنات”، علما أنها ستكون من الأعمال الصيفية بإيقاعات خفيفة.أكمل القراءة »
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