أســــــرة
نصائح للوقاية منه
يمكن المساعدة في الوقاية من الشد العضلي عند بعض المرضى أثناء النوم، باتباع بعض النصائح ومنها ممارسة الرياضة الخفيفة قبل النوم وتشمل المشي أو قضاء بضع دقائق على دراجة ثابتة لإرخاء عضلات الساقين. ويمكن أن تساعد الرياضة الخفيفة، مثل المشي في تحريك العضلات والتخفيف من الشد العضلي أثناء النوم،أكمل القراءة »
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