وطنية
السياسي يقتل النقابي داخل “بيجيدي”
العثماني يطالب برأس الحلوطي وقياديون يحملون انتكاسة النتائج إلى الحزب لم يكن سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، ومعه أنصاره المخلصون في الأمانة العامة، رحيما بعبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسبب انتكاسة النتائج التي حصلت عليها النقابة في انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص والموظفينأكمل القراءة »
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