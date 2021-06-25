وطنية
بركة يعلن فتح باب الترشيحات
الحسم بيد اللجنة التنفيذية ودور لجنة الترشيحات تقديم اقتراحات أعلن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن فتح باب الترشيح أمام جميع الاستقلاليين الراغبين في الترشح للاستحقاقات المقبلة، ابتداء من أمس (الخميس)، لتستمر إلى غاية خامس يوليوز المقبل. واستقبل بركة أعضاء لجنة الترشيحات التي صادق عليها المجلس الوطني، في جلسةأكمل القراءة »
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