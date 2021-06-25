الرياضة
مرشح وحيد يقسم الرجاويين
منخرطون يطالبونه بضمانات مالية وآخرون يناقشون مشروعه يقسم عادل الحمراوي، المرشح لرئاسة الرجاء الرياضي، المنخرطين، إذ منهم من يرغب في دعمه، من أجل ملء الفراغ الحالي، وإنهاء التسيير المؤقت الذي يعيشه الفريق، ومنهم من يفرض عليه شروطا قبل تقدمه للرئاسة. ووعد الحمراوي في حديثه مع المنخرطين، بتنزيل برنامج طموح، يهدفأكمل القراءة »
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