الرياضة
الخزينة “تحجز” على مستحقات “الكاك”
علمت «الصباح» أن الخزينة العامة بالقنيطرة لم تفرج بعد عن مبلغ 150 مليونا لفائدة النادي القنيطري. وكشفت مصادر مسؤولة أن الخازن الإقليمي يتحفظ على المبلغ سالف الذكر ل15 يوما تقريبا، بسبب إجراءات مسطرية، معتمدة من قبل الخزينة العامة بالقنيطرة. ولم تخف المصادر نفسها إمكانية الإفراج عن المبلغ المذكور اليوم (الجمعة)،أكمل القراءة »
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