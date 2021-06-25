الصباح الفني
تألق مغربي لـ “عائشة” بمصر
الفيلم الذي تجسد بطولته نسرين الراضي حظي بتنويه حكام مهرجان الإسماعيلية منحت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في نسخته الثانية والعشرين الفيلم السينمائي المغربي “عائشة” من بطولة الممثلة نسرين الراضي، تنويها خاصا من قبل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة. واستطاع فيلم “عائشة” أن يحظى بثقة لجنة تحكيم المسابقةأكمل القراءة »
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