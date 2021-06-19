الصباح الفني
انطلاق موسم المعارض والحفلات
طنجة تحتضن أول معرض بعد تخفيف الحجر وتاج الدين من ضيوفه شرعت مجموعة من الفنانين في الترويج لمعارض وتظاهرات فنية، ستقام خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان الحكومة، أخيرا، التخفيف من القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وستحتضن طنجة، نهاية الأسبوع الجاري، معرض “سامر اكسبوسيون”، والذي سيعرف حضور مجموعة من الأسماء،أكمل القراءة »
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