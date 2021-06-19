الأولى
اعتقال دركيين بتهمة القتل
وجهت إليهم اتهامات بالاعتداء على شاب بسلسلة أثناء محاولته اجتياز سد أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس (الخميس)، ثلاثة دركيين بفرقة كوكبة الدراجات النارية بمدخل الطريق السيار بمولاي بوسلهام، وبعد استنطاقهم، أحيلوا على قاضي التحقيق الذيأكمل القراءة »
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