ملف الصباح
“كازا ما نايضاش”
مسؤولون فاشلون ولوبيات تتحكم في مفاصلها وأوراش ملكية معلقة فشلت جميع محاولات النهوض بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، لتكون في مستوى غيرها من العواصم الدولية، أو حتى بعض المدن الكبرى داخل المملكة، التي عرفت نقلة نوعية على مر السنوات، في حين ظلت البيضاء تتخبط في مشاكلها التي لا تنتهي. أسماء كثيرة ووجوهأكمل القراءة »
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