الرياضة
لقجع عضوا بالاتحاد العربي
انتخب الاتحاد العربي لكرة القدم فوزي لقجع، رئيس الجامعة، عضوا جديدا بالمكتب التنفيذي خلال الجمع العام، المنعقد أول أمس (الخميس) بجدة. ويعد هذا المنصب، الثالث من نوعه، الذي يحصل عليه رئيس الجامعة في أقل ستة أشهر، بعدما انتخب عضوا بالاتحاد الدولي “فيفا”، عن منطقة إفريقيا في مارس الماضي، ورئيسا للجنةأكمل القراءة »
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