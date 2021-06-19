الرياضة
دجوكوفيتش على عرش التنس
عزز الصربي نوفاك دجوكوفيتش، مكانته في صدارة ترتيب لاعبي التنس العالمي، برصيد 12113 نقطة، بعد تتويجه أخيرا بلقب بطولة “غراند سلام” الفرنسية، “رولان غاروس”، وهو اللقب 19 في البطولات الكبرى للاعب الصربي، إذ بات على بعد لقب واحد، من الأسطورتين، الإسباني رافاييل نادال، والسويسري رودجر فيدرير. وبقي الروسي دانييل ميدفيديفأكمل القراءة »
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