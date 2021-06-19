حوادث
البحــث عن معتديـن على مختلة عقليا
شرعت عناصر الشرطة القضائية للأمن بأزيلال، في تسريع إجراءات البحث القضائي، وتكثيف تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من صحة الأفعال الإجرامية التي تعرضت لها فتاة مختلة عقليا، قبل أن يتم تعريضها للاغتصاب الجماعي، من قبل منحرفين استغلوا أوضاعها النفسية المنهارة، وتم الاعتداء عليها جسديا، وإصابتها برضوض وكسر في يدها،أكمل القراءة »
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