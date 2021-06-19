ملف الصباح
الكلايبي: مدينة ذكية بمظاهر البداوة
> قدم المكتب المسير لمجلس المدينة حصيلته في ماي الماضي، ما هي قراءتكم باعتباركم أحد الوجوه المعارضة في هذه الولاية؟ > إن حصيلة أغلبية المجلس الجماعي الحالي برئاسة عبد العزيز عماري لا ترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات سكان البيضاء، الذين كانوا يتوقعون من المجلس الحالي كثيرا من الإنجازات، بالنظر إلىأكمل القراءة »
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