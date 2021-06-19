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الكلايبي: مدينة ذكية بمظاهر البداوة

منذ دقيقتين
كريم الكلايبي*
> قدم المكتب المسير لمجلس المدينة حصيلته في ماي الماضي، ما هي قراءتكم باعتباركم أحد الوجوه المعارضة في هذه الولاية؟  > إن حصيلة أغلبية المجلس الجماعي الحالي برئاسة عبد العزيز عماري لا ترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات سكان البيضاء، الذين كانوا يتوقعون من المجلس الحالي كثيرا من الإنجازات، بالنظر إلىأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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