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ضعـف الحكامـة والقيـادة
أبا زيد قال إن البيضاء تحتاج شفافية في الصلاحيات وتعزيز المراقبة الداخلية بالجماعة اعتبر عبد الجليل أبا زيد، رئيس لجنة التعاون والشراكة والعلاقات العامة والخارجية بمجلس البيضاء، ونائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، أن حلم المدينة الذكية مازال بعيد المنال، وأن المدينة تحتاج اليوم شفافية في الصلاحيات وتعزيزا للمراقبة الداخلية، منبهاأكمل القراءة »
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