fbpx
ملف الصباح

ضعـف الحكامـة والقيـادة

منذ 6 دقائق
أبا زيد قال إن البيضاء تحتاج شفافية في الصلاحيات وتعزيز المراقبة الداخلية بالجماعة اعتبر عبد الجليل أبا زيد، رئيس لجنة التعاون والشراكة والعلاقات العامة والخارجية بمجلس البيضاء، ونائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، أن حلم المدينة الذكية مازال بعيد المنال، وأن المدينة تحتاج اليوم شفافية في الصلاحيات وتعزيزا للمراقبة الداخلية، منبهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى