الصباح الفني
لقطات
مدربة لياقة في التسعين قد لا يستطيع معظم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 90 عاما المشي، وقد يواجه الكثير منهم صعوبات في الحركة وإنجاز المهام اليومية الروتينية، غير أن تاكيشيما ميكا البالغة من العمر 90 عاما لا تقوم فقط بممارسة التمارين الرياضية اليومية، ولكنها تعمل أيضا مدربة لياقة في قاعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا