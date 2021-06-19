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بلقزيز تسلك “طريق الممكنات”
صدر حديثا عن دار “ملتقى الطرق” للنشر، كتاب جديد لسلوى قرقري بلقزيز، عبارة عن سرد سير-ذاتي من 270 صفحة تحت عنوان “طريق الممكنات”. وجاء في تقديم الناشر أن “هناك مسارات حياة تسائل المرء وتثير المشاعر سواء بسبب إصرار الأشخاص الذين يتابعونها، أو بسبب تعدد التحديات التي يتعين رفعها. وفي كتابأكمل القراءة »
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