الصباح الفني
صونيا تطلق “بحور البليا”
أطلقت، أخيرا، الفنانة صونيا نور عملا غنائيا جديدا يحمل عنوان “بحور البليا”، والذي تؤديه على إيقاعات موسيقى “سول بوب”. وتجمع الفنانة صونيا نور في “بحور البليا” بين الغناء وكتابة الكلمات وألحان مشتركة بينها وبين هشام بن عبد الرزاق، بينما تولى عملية الميكس والماستورينغ مهدي سلي. ويأتي إطلاق أغنية “بحور البليا”أكمل القراءة »
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