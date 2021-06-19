الرياضة
بوفون يرفض الاعتزال
نفى الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، اعتزاله كرة القدم، بعد إنهاء عقده مع جوفنتوس، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري. وأوضح بوفون في تصريحات لشبكة “ميدياسيت” الإعلامية، أنه يفكر في وجهته المقبلة، رافضا التطرق للعروض التي توصل بها، في سن 43 عاما، من بينها عرض بارما، فريقه الأم. وقال بوفون، “أفكر فيأكمل القراءة »
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